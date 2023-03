Um an wertvolle Rohstoffe zu gelangen, nehmen Menschen viel Arbeit auf sich. Sie graben etwa tiefe Tunnel in die Erde, um an Kohle, Salze oder Edelmetalle zu gelangen. Andere tauchen Tausende Meter tief ins Meer ab. Denn dort wachsen etwa wertvolle Knollen.

Die schwarzen Gebilde sehen ein wenig wie Kartoffeln aus. Sie wachsen in etwa 4000 bis 6000 Metern Tiefe auf dem Boden der Tiefsee. Über Millionen von Jahren entstehen sie allmählich durch Ablagerungen aus dem Wasser.

In den sogenannten Mangan-Knollen stecken neben dem Metall Mangan auch Stoffe wie Kobalt, Nickel und Kupfer. Diese Erze werden bei der Herstellung von elektronischen Geräten, Batterien oder auch Dünger gebraucht.

Naturschützer warnen jedoch davor, die Knollen in der Tiefsee zu sammeln. Denn das schade den Meeresbewohnern. Die Arbeiten verursachten nämlich Lärm und Schmutz. Erst vor Kurzem hatten sich Experten aus aller Welt entschlossen, die Weltmeere besser zu schützen.