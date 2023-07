Waren die Bronze-Stücke eingeschmolzen, konnte die flüssige Bronze in die Form gegossen werden. Wie das funktioniert, erfuhren gerade einige Studenten und Studentinnen der Archäologie. Sie waren von ihrer Universität in England ins Kloster Lorsch im Bundesland Hessen gereist. Dort konnten sie selbst Bronze gießen.



An der Universität lernen die jungen Männer und Frauen vor allem aus Büchern. In Lorsch konnten sie in einem nachgebauten Zentralhof des frühen Mittelalters auch selbst wie Handwerker oder Bauern arbeiten. Einer von ihnen sagte danach: „Man kann sich vorstellen, wie die Menschen damals gearbeitet haben.“