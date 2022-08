Hilfe brauchen wir alle mal. Dann ist es gut, wenn Menschen sich für andere einsetzen. Das kann etwa ein Feriencamp sein, in dem Freiwillige Spiele organisieren. Gerade im Ausland geht es aber häufig auch um größere Not: Geflüchtete, die eine Unterkunft brauchen, kranke Menschen, die versorgt werden müssen.

Dabei hilft auch der deutsche Staat. In diesem Jahr gibt er fast drei Milliarden Euro aus, um in anderen Ländern Menschen in Not zu unterstützen. Daran erinnerte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Freitag, dem Welttag der humanitären Hilfe.

Annalena Baerbock sagte: „Die Menschen weltweit zählen in ihrer größten Not auf unsere Hilfe - und es ist unsere Verantwortung als Weltgemeinschaft, sie nicht im Stich zu lassen.“ Sie bedankte sich auch bei den Helfenden: „Viele von ihnen arbeiten unter schwierigsten Bedingungen und bringen sich auch selbst in Gefahr, um Menschen in Not zu unterstützen. Sie gehen dorthin, wo andere fliehen. Sie geben denen Hoffnung, die alles verloren haben.“