Erdbeben zerstört Häuser Menschen in Afghanistan brauchen Hilfe Von dpa | 09.10.2023, 11:26 Uhr | Update vor 1 Std. Erdbeben Afghanistan Foto: Benyamin Barez/AP/dpa

Schwere Erdbeben haben das Land Afghanistan erschüttert. Das liegt in Südasien. Afghanistan ist in Deutschland vor allem für Probleme wie Armut bekannt, und weil die herrschende Gruppe dort Mädchen häufig an Bildung hindert.