Berg-Karabach Menschen einer ganzen Region fliehen Von dpa | 28.09.2023, 14:21 Uhr Flucht Foto: Vasily Krestyaninov/AP/dpa

Ein vollgepacktes Auto nach dem anderen fährt die Bergstraße entlang, ganze Autoschlangen bilden sich. In den Wagen sitzen Menschen, die ihre Heimat verlassen. Bislang lebten sie in der Region Berg-Karabach. Diese befindet sich in Asien, zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Berg-Karabach liegt auf dem Gebiet des Landes Aserbaidschan und wäre gerne ein eigener Staat. Doch andere Länder erkennen das nicht an.