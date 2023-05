Das Problem ist sogar größer geworden. Das berichteten Fachleute am Mittwoch: Weltweit seien mehr als 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei gefangen, mehr als noch vor einigen Jahren. Zum Vergleich: In Deutschland leben etwas mehr als 80 Millionen Menschen.



In Sklaverei geraten Menschen zum Beispiel, weil sie aus Not ihre Heimat verlassen müssen. Woanders haben sie dann weniger Rechte und Möglichkeiten. Zu den Ländern, wo Sklaverei vorkommt, gehören etwa Saudi-Arabien, die Türkei und Russland.



Spuren der Sklaverei finden sich aber auch bei uns, sagen die Experten. Denn manche Waren, die aus dem Ausland zu uns kommen, wurden von ausgebeuteten Menschen hergestellt. Fachleute fordern deshalb stärkere Kontrollen und zum Beispiel bessere Ausbildung von Mädchen. Denn Bildung schützt.