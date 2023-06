Wohnhäuser im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Wohnen Meistens sind es zwei Von dpa | 22.06.2023, 16:55 Uhr

Wie wohnen wir am liebsten? Ganz anders als es etwa noch unsere Urgroßeltern taten! Denn im vergangenen Jahr lebten durchschnittlich zwei Menschen in einem Haushalt zusammen. Vor rund 70 Jahren waren es noch drei. Das haben Fachleute herausgefunden und am Donnerstag bekannt gegeben. Durchschnitt bedeutet übrigens: In manchen Wohnungen lebten mehr Leute zusammen, in anderen dafür weniger.