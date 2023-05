Doch der ist wieder nicht aufgegangen, kam am Dienstag heraus. Fachleute gaben die neuesten Daten zum Wohnungsbau in Deutschland bekannt. Vergangenes Jahr wurden nur etwas weniger als 300 000 Wohnungen fertig. Dieses Jahr sollen es sogar noch weniger werden.



Ein Grund, warum Wohnungen fehlen, ist etwa, dass immer mehr Menschen in Deutschland leben. Zugleich fehlen auch Fachleute, die Häuser und Wohnungen bauen. Außerdem ist Bauen teurer geworden, sodass zum Beispiel manche Familien lieber darauf verzichten. Die zuständige Ministerin in der Regierung kündigte am Dienstag an, den Neubau von Wohnungen mit zusätzlichem Geld zu fördern.