Ein Beispiel wäre der Bau von Fahrrädern in einer Fabrik, aber auch die Reparatur von Rädern in einem Laden. Die Herstellung von Medikamenten zählt ebenso dazu. Wenn jedoch etwa eine Bäckerei schließt, gilt das als Minus.



Fachleute rechnen das alles regelmäßig zusammen und sagen dann: Ist die Wirtschaft in Deutschland größer geworden, gleich geblieben oder sogar geschrumpft. Wenn die Wirtschaft größer wird, sei das für alle eine gute Nachricht, heißt es oft in der Politik. Vor einer Verkleinerung hatten viele Leute zuletzt vor allem wegen Corona und dem Krieg in der Ukraine Angst.



Am Freitag kam heraus: Die deutsche Wirtschaft ist vergangenes Jahr doch wieder gewachsen. Es war aber etwas weniger als im Jahr davor. Fachleute erwarten: Auch dieses Jahr wird wieder mehr hergestellt und verkauft.