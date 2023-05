Crash-Test Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Crash-Tests Mehr Unterstützung für Fahrer von Traktoren Von dpa | 04.05.2023, 16:16 Uhr

Was passiert, wenn ein Traktor-Fahrer einen Menschen auf einem Motorrad übersieht? Was, wenn ein Auto in einen Traktor rast? Das haben Fachleute am Donnerstag in der Stadt Münster genauer untersucht. Dafür führten sie sogenannte Crash-Tests durch. Dabei werden gefährliche Situationen im Verkehr nachgespielt. Statt Menschen sitzen allerdings Dummys in den Fahrzeugen. Diese Puppen sind ähnlich groß und schwer wie Menschen.