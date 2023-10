Die Veranstalter des Festtags wollen so das Verständnis unter verschiedenen Kulturen und Religionen fördern. „Der Dialog ist der beste Weg, um Vorurteile abzubauen“, sagte einer von ihnen. Schließlich leben in Deutschland ganz viele verschiedene Menschen zusammen. Rund 5,5 Millionen davon sind Muslime und Musliminnen. Sie glauben an einen Gott namens Allah.



Ein Tipp für deinen Besuch: Bevor man eine Moschee betritt, zieht man die Schuhe aus. Denn der Teppichboden, auf dem gebetet wird, soll möglichst sauber bleiben.