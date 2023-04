Diese und andere europäische Länder haben sich vor einiger Zeit für ein Projekt zusammengetan. Am Montag reiste Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Treffen in Belgien. Dort sollte es am Abend um das Thema Windenergie gehen. In der Nordsee gibt es sogenannte Offshore-Windparks. Das sind Windkraftanlagen, die im Meer stehen. Mithilfe des Windes können sie Strom erzeugen.



Bis zum Jahr 2050 soll die Nordsee so zum größten Energielieferanten Europas werden. „Je schneller wir diese Parks bauen, desto schneller können wir den Ausstoß von Treibhausgas reduzieren“, sagte Belgiens Regierungschef Alexander De Croo. Mit Treibhausgas sind Gase gemeint, die den Klimawandel vorantreiben.