Verkehr Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Klimaschutz Mehr sparen im Verkehr Von dpa | 03.01.2023, 12:32 Uhr

Alle müssen CO2 einsparen! So steht es im Klimaschutzgesetz. Gemeint sich zum Beispiel die Landwirtschaft, die Fabriken und auch der Verkehr. Genau dort will Deutschlands Minister für Klimaschutz in diesem Jahr mehr tun. Das Gas CO2 ist in der Menge, die wir derzeit produzieren, schädlich für das Klima. Doch bisher reichen die Maßnahmen im Verkehr nicht aus, um genug CO2 einzusparen, sagt Robert Habeck.