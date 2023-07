Politiker Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Bundeshaushalt Mehr sparen Von dpa | 05.07.2023, 16:36 Uhr

Wie viel Geld gibt Deutschland aus? Und wie viel nimmt das Land ein? Das schaut sich die Regierung immer wieder genau an und plant für das kommende Jahr. Am Mittwoch war es wieder so weit. Die Politikerinnen und Politiker beschlossen einen Entwurf für den sogenannten Bundeshaushalt 2024.