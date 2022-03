Dieses Modell zeigt den Schweinestall der Zukunft. FOTO: Landwirtschaftskammer NRW Wie Tiere in Zukunft leben sollen Mehr Platz im Schweinestall Von dpa | 11.03.2022, 14:06 Uhr | Update vor 4 Std.

Er soll nicht so doll stinken und schöner für die Tiere sein: der Schweinestall der Zukunft. In Nordrhein-Westfalen werden gerade zweier Ställe gebaut, in denen ein paar Dinge besser laufen sollen.