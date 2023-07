Einen Grund haben Fachleute für Zahlen am Freitag genannt. Sie haben herausgefunden, dass die Menschen in den vergangenen zehn Jahren immer mehr Platz zum Wohnen für sich gebraucht haben.



In der Zeit wurde zwar auch neue Wohnungen und Häuser gebaut. Aber das gleicht die größere Menge an Platz nicht aus.



Das alles ist allerdings nicht gleichmäßig verteilt. Manche Leute leben in großen Wohnungen, anderen in kleinen. Zudem ist gerade in vielen großen Städten das Problem der Wohnungsnot größer. In manchen eher ländlichen Gegenden steht sogar Wohnraum leer, weil niemand dort leben möchte.