Mehr Mix bei der Arbeit Von dpa | 25.04.2023, 16:00 Uhr

Was genau machen eigentlich Psychologinnen und Krankenpflegerinnen? Wie sieht der Arbeitsalltag von Handwerkern und Feuerwehrleuten aus? Das können sich Mädchen und Jungs am Donnerstag wieder genauer anschauen. Während des „Girls' Day“ und des „Boys' Day“ sollen Kinder ab der fünften Klasse Berufe kennenlernen, in denen besonders viele Frauen oder besonders viele Männer arbeiten. Denn in einigen Berufen ist das sehr ungleich verteilt.