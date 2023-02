Mehrwegverpackungen Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Umweltschutz Mehr Mehrweg-Verpackungen Von dpa | 08.02.2023, 14:33 Uhr

Nudeln oder Currywurst kann man sich unterwegs zum Mitnehmen kaufen. Ab diesem Jahr müssen Restaurants anbieten, das Essen auch in Mehrweg-Behältern mitzugeben. Das wurde per Gesetz beschlossen. Der Burger soll also etwa nicht mehr einfach in eine Folie eingewickelt werden. Stattdessen soll er in einem Behälter verpackt werden, den man wiederverwenden kann. So soll weniger Müll produziert werden.