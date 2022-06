Zahlreiche Menschen in Deutschland haben nur wenig Geld, um sich Sachen zu kaufen. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Armut Mehr Leute mit wenig Geld Von dpa | 29.06.2022, 18:53 Uhr

Das Geld reicht für Brot und Nudeln, aber nicht unbedingt für Erdbeeren und Salat. Ein Besuch beim Friseur oder ein Kinoabend mit Popcorn sind eher selten möglich, weil es einfach zu teuer ist. So geht es vielen Menschen in Deutschland. Fachleute haben zusammengerechnet, wie viele Leute arm sind. Am Mittwoch veröffentlichten sie ihren Bericht. Sie sagen: Etwa 17 von 100 Menschen in Deutschland sind von Armut betroffen.