Landwirtschaft Mehr Leben im Ackerboden Von dpa | 12.09.2023, 14:05 Uhr

Den Boden auflockern, Pflanzen aussäen, und am Ende wird geerntet. So läuft es bei vielen Landwirten in Deutschland. Markus Mushardt ist einer von ihnen. Er arbeitet auf einem Bauernhof im Bundesland Niedersachsen. Auf seinen Feldern wachsen Mais, Raps, Weizen, Gerste, Hafer und Ackerbohnen.