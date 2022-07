Einen Plan zu haben, ist gut. Doch manchmal ändert sich etwas, und plötzlich passt der Plan nicht mehr. So ist es gerade auch in Deutschland beim Thema Kohle passiert.

Klar ist: In Deutschland brauchen wir jede Menge Energie. Etwa für den Strom unserer Computer, zum Heizen und in Fabriken. Fest steht aber auch: Oft schadet die Art und Weise, wie wir die Energie herstellen, der Umwelt. Das ist zum Beispiel so, wenn wir Kohle verbrennen, um daraus Strom zu machen. Deshalb haben Politikerinnen und Politiker vor Längerem beschlossen: Deutschland schaltet seine Kohlekraftwerke nach und nach ab. Nun aber hieß es in der Nacht zu Freitag: In Deutschland soll doch wieder mehr Strom durch Kohlekraftwerke erzeugt werden. Was das soll? Wir erklären es dir!

Warum hat Deutschland überhaupt vor, Kohlekraftwerke stillzulegen? In den Kraftwerken wird Kohle verbrannt und so Strom hergestellt. Doch dabei gelangt viel CO2 in die Luft. Das viele Gas ist schädlich für das Klima, denn es trägt dazu bei, dass sich die Erde erwärmt. Deshalb wurde beschlossen, dass spätestens 2038 alle Kraftwerke abgeschaltet sein sollen, besser schon 2030. Deshalb werden die Werke nach und nach runtergefahren. Stattdessen sollen unter anderem mehr Windkrafträder gebaut werden. Was ändert sich jetzt? Die Regierung sagt: Am Plan, die Kraftwerke bald abzuschalten, ändert sich nichts. Dennoch sollen sie, bis es so weit ist, mehr Strom erzeugen als eigentlich geplant. Sie werden also nicht so stark und schnell heruntergefahren wie gedacht. Warum das?