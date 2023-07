Fridays for Future Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Fridays for Future Mehr Klimaschutz im Verkehr, bitte! Von dpa | 17.07.2023, 16:40 Uhr | Update vor 1 Std.

In Deutschland wird zu wenig für den Klimaschutz getan: Das finden die Aktivistinnen und Aktivisten der Organisation Fridays for Future. Immer wieder gehen sie deswegen etwa auf die Straßen und demonstrieren. Am Montag lieferten sie in der Stadt Berlin konkrete Forderungen für den Bereich Verkehr.