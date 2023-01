Im vergangenen Schuljahr sind jede Menge Schülerinnen und Schüler sitzengeblieben, mehr als in den Jahren zuvor. Manche wurden wegen ihrer Noten nicht versetzt, andere wiederholten auch freiwillig. Insgesamt waren es in Deutschland 155 000 Kinder und Jugendliche im Schuljahr 2021/2022. Das erklärten Fachleute am Montag.



Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern haben mehr Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholt als woanders. Allerdings kann man gar nicht überall und in jeder Klassenstufe sitzenbleiben. In Hamburg und Bremen etwa gibt es das häufig nicht mehr.