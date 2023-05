Das soll sich bald ändern: Auch an Frischetheken im Supermarkt soll man sofort erkennen können, woher das Fleisch stammt. Das entschied die Regierung am Mittwoch. „Wer an der Frischetheke einkauft, wird künftig verbindlich vorgeschrieben informiert, wo das Fleisch herkommt“, sagte Ernährungsminister Cem Özdemir.



Fleisch von Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel bekommt dann eine Kennzeichnung. Das sind etwa kleine Schilder mit Angaben, wo das Tier aufgezogen und wo es geschlachtet wurde. Die Pflicht gilt dann auch für Metzgereien, Hofläden und Wochenmärkte. Die neue Regel soll voraussichtlich Anfang 2024 in Kraft treten.