Denn Hüte schützen etwa vor UV-Strahlung. Sie ist Teil des Sonnenlichts und kann unserer Gesundheit schädigen. Zum Beispiel kann man auch auf dem Kopf einen Sonnenbrand bekommen.



Im Sommer ist die UV-Strahlung besonders hoch. „Wir kommen ja nicht mehr drumherum, einen Sonnenhut zu tragen“, meint die Hutmacherin. Durch den Klimawandel gibt es heute mehr Sonnenstunden in Deutschland als früher. Wohl auch deswegen kommen mittlerweile mehr Kundinnen und Kunden im Sommer in ihren Laden als in der Winter-Mützen-Zeit.