Mehr Hilfe für die Ukraine Von dpa | 25.10.2022, 15:51 Uhr

Auf diesen Besuch haben viele Leute gewartet. Er musste mehrfach verschoben werden, unter anderem aus Sicherheitsgründen. Denn in der Ukraine herrscht seit Ende Februar Krieg. Doch am Dienstag konnte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endlich doch in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen.