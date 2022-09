Wie die helfen können, wurde am Donnerstag in Ramstein im Bundesland Rheinland-Pfalz besprochen. In dem Ort gibt es einen großen Armeestandort des Landes USA mit vielen Soldaten und Soldatinnen. Dorthin hatte der Verteidigungsminister der USA Vertreter aus mehr als 50 Ländern zu Beratungen eingeladen. Auch die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht gehörte dazu.



Bei dem Treffen kam zum Beispiel heraus, dass die USA der Ukraine weitere Waffen liefern wollen. Diese haben einen Wert von Hunderten Millionen Euro. Außerdem wollen Deutschland und die Niederlande ukrainische Soldaten ausbilden. Dabei soll es etwa darum gehen, wie man Minen sucht und entschärft, also ungefährlich macht.