Dort soll Energie aus Sonnenstrahlen gewonnen werden. Damit können zum Beispiel Züge von einem zum anderen Ort fahren. Mithilfe der Solaranlagen sollen jährlich rund 38 Gigawattstunden Energie erzeugt werden. So viel Strom benötigt das Unternehmen an einem Tag für sein gesamtes Bahn-Stromnetz in Deutschland. Für ein ganzes Jahr bräuchte die Bahn also 365 solcher Parks.



Momentan bekommt die Bahn ihren Strom aus vielen verschiedenen Quellen. Auch grünen Strom beziehe die Bahn schon seit mehr als hundert Jahren, erklärt ein Experte, etwa aus Wasserkraftwerken oder Windparks. Das Projekt Solarenergie sei allerdings neu. Mit solchen Projekten will das Unternehmen den Anteil erneuerbarer Energien erhöhen.