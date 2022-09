Für eine Menge Menschen in dieser Berufsgruppe änderte sich am Donnerstag etwas Wichtiges: Sie sollen mehr Geld als bisher bekommen. Das liegt an einem neuen Gesetz. Danach müssen die Altenpflegekräfte in der Regel so bezahlt werden, wie es in bestimmten Verträgen steht.



Für manche Pflegekräfte könnten das einige Hundert Euro mehr im Monat sein. Das Gesetz soll auch helfen, dass mehr Menschen in diesem Beruf arbeiten möchten. Denn häufig fehlen genügend Arbeitskräfte, um alte und kranke Menschen gut zu versorgen.