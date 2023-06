Doch so langsam verändert sich etwas. Am Mittwoch wurde eine Studie veröffentlicht, die sich die Top-Jobs in einigen der größten Firmen Deutschlands anschaut. Dabei kam heraus: Wenn in den vergangenen Monaten solche Spitzenpositionen neu vergeben wurden, gingen diese fast zur Hälfte an Frauen.



In den großen Unternehmen finden sich insgesamt noch viel mehr Männer als Frauen in den Top-Jobs. Das liegt daran, dass viele Männer dort schon lange dabei sind. Aber die Frauen holen auf. Dabei hilft auch ein Gesetz: Das schreibt nun vor, dass bei neuen Top-Jobs in bestimmten Unternehmen mindestens eine Frau mit ins Führungsteam kommt.