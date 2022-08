Im Smartphone, im Laptop und im Auto: Überall stecken Computerchips drin. Ohne diese winzigen Plättchen werden keine Daten gespeichert und übertragen.

Seit einiger Zeit fehlen in vielen Firmen aber ausreichend Computerchips. Wer ein neues Auto, einen Computer oder eine Spielekonsole kaufen will, muss deshalb oft länger warten. Denn einerseits wollen immer mehr Leute Chips in ihren Produkten verbauen. Andererseits ist es sehr schwierig, Chips herzustellen. Viele Lieferanten und Hersteller aus verschiedenen Ländern arbeiten dabei zusammen. Bei uns in Deutschland werden aber nur wenige Chips gebaut.

Das soll sich ändern. In der Stadt Dresden im Bundesland Sachsen will ein Werk viel mehr sogenannte Wafer (gesprochen: wäifa) herstellen. Das sind Scheiben aus einem besonderen Kristall, die zu Elektrochips weiterverarbeitet werden.