Besonders stark stiegen die Preise für Schulhefte und Zeichenblöcke, und zwar um fast 14 Prozent. Nehmen wir also mal an, ein Schulheft kostete vor einem Jahr 1,00 Euro. Dann würde es in diesem Jahr 1,14 Euro kosten.



Das klingt erst mal nicht viel. Bei so einem insgesamt niedrigen Preis machen 14 Cent aber schon viel aus. Nicht ganz so deutlich war der Preisanstieg bei Füllern, Stiften und Farbkästen. Auch bei Schulbüchern stiegen die Preise nicht so stark an.