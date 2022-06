Auch der Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, hat natürlich gewählt. Foto: Ludovic Marin/AFP-Pool/AP/dpa FOTO: Ludovic Marin Frankreich Mehr als einmal wählen Von dpa | 13.06.2022, 15:56 Uhr

Schon wieder? Richtig! Die Menschen im Land Frankreich haben schon wieder gewählt. Vor Kurzem erst stimmten sie dafür, dass Emmanuel Macron Präsident ihres Landes bleiben soll. Bei der Wahl am Sonntag ging es dann darum, welche Politikerinnen und Politiker ins Parlament einziehen sollen. Der Ablauf und die Wahlen sind also ein bisschen anders als bei uns in Deutschland.