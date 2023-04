Schneller, einfacher, spaßiger: Erfindungen können unser Leben besser machen. In der Stadt Genf in dem Land Schweiz treffen sich seit Mittwoch mehr als 800 Erfinder. Beim sogenannten Erfindersalon stellen sie ihre Ideen vor und suchen nach Investoren. Die sollen das nötige Geld besitzen, damit die Erfinder ihre Pläne umsetzen können. Das tun sie aber nicht einfach so. Sie wollen im Erfolgsfall am Gewinn beteiligt werden.

Besonders spannende Erfindungen drehen sich rund um den Gang zur Toilette. Ein Erfinder sagt etwa: Viele Leute wollten beim nächtlichen Toilettengang kein Licht einschalten. Sie können sich zwar eigentlich blind zurechtfinden, aber finden vielleicht nicht das Klopapier. Deshalb hat er ein Toilettenpapierlicht erfunden.

Eine andere Erfinderin hat einen besonderen Sticker hergestellt. Der ist schwarz. Macht man aber Pipi darauf, kommt ein buntes Krokodil oder ein Einhorn zum Vorschein. Ihrem Sohn hätten die Gänge aufs Töpfchen dann so viel Spaß gemacht, dass er keine Windeln mehr gebraucht habe, erzählt die Erfinderin. Der Erfindersalon geht noch bis Sonntag.