Er wurde am Montag in der Stadt Bremerhaven auf den Namen „MSC Michel Cappellini“ getauft. Nun ist das Schiff unterwegs in das Land Marokko.



Der Riese ist rund 400 Meter lang und etwa 61 Meter breit. Das ist etwa so viel, wie vier hintereinanderliegende Fußballfelder.



Diese Maße sind aber nicht der einzige Grund zum Staunen. Denn das Schiff hält mit der Anzahl seiner geladenen Container einen weiteren Rekord. Ganze 24 346 Stück passen darauf. Das sind rund 300 Container mehr, als auf den bisherigen Rekordhalter draufgehen.



Damit möglichst viele Container auf das Schiff passen, werden sie an Deck hochgestapelt. Deswegen sind sie alle gleich groß. So passen sie perfekt aufeinander.



Zusätzlich werden sie etwa mit Zurrgurten an den Ecken, am Dach und am Boden befestigt. So fallen die Container selbst bei Wind und hohen Wellen nicht vom Schiff.