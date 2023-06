Der Künstler Klaus Dauven hat aus einer verschmutzen und bewachsenen Mauer von einem Staudamm in Luxemburg ein Kunstwerk gemacht. Und zwar, indem er in den Schmutz ein Bild malte. Dort, wo die Gesichter zu sehen sind, reinigte er die Mauer von dem Dreck. Also so, als ob du mit einem Radiergummi ein Bild erschaffst.

Arbeiter verewigt

Auf dem Kunstwerk sind die Gesichter der Arbeiter zu sehen, die diese Staumauer vor 70 Jahren gebaut haben sollen. Ihre Gesichter seien am schwierigsten gewesen, berichtete Klaus Dauven jetzt. „Da muss man sehr genau aufpassen.“

Kunstwerk verschwindet

Das Kunstwerk kann man sich jetzt ansehen. Für die Ewigkeit ist es allerdings nicht. Denn je dreckiger die Mauer im Laufe der Zeit wieder wird, desto mehr verschwinden die Bilder.

