Auch die langen Schwanzflossen der Meerjungfrauen durften natürlich nicht fehlen. Fast so wie in dem Kinofilm „Arielle“, der seit einiger Zeit in den Kinos läuft. Bei der bekannten Parade in New York sitzen die Meerjungfrauen auf geschmückte Wagen und fahren durch die Stadt. Die große Feier findet normalerweise jedes Jahr statt.