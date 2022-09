Max Verstappen ist im Moment sehr erfolgreich. Foto: Hasan Bratic/dpa up-down up-down Formel 1-Rennen in den Niederlanden Max Verstappen: „Großartig, dass mich meine Familie unterstützt“ und | 02.09.2022, 10:53 Uhr Von Malek Tellissi dpa | 02.09.2022, 10:53 Uhr

An diesem Wochenende wird der Rennfahrer Formel-1 in der Niederlande fahren. Auf einige Fans in seiner Heimat freut sich Max Verstappen besonders. Seine Familie wird dem Rennen zuschauen. Aber Vater Jos Verstappen wird nicht kommen können.