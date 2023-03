Als bekannter Sänger ist Max Giesinger viel unterwegs. Bald etwa geht er wieder auf Tour. Dann zieht er von Ort zu Ort und gibt jede Menge Konzerte. Seine Freunde sieht er dann für eine längere Zeit nicht mehr. Doch die sind darauf vorbereitet: „Wenn man mit mir befreundet sein möchte, dann darf man auch nicht empfindlich sein, wenn man mal ein paar Tage nichts von mir hört“, sagt Max Giesinger.

Der Sänger sagt, für ihn sei es aber auch gar nicht so wichtig, jeden Tag Kontakt zu haben. So sei das etwa mit seiner besten Freundin: „Selbst, wenn wir uns mal zwei Monate nicht gehört haben, ist es dann wieder so, als hätten wir uns die ganze Zeit gesehen.“

Das Wichtigste an einer guten Freundschaft sei, dass man zusammen eine schöne und entspannte Zeit habe, sagt Max Giesinger. Man müsse aber auch ehrlich zueinander sein. „Manchmal ist es auch gut, wenn andere einem sagen, dass es nicht so cool ist, was man gemacht hat“, sagt der Sänger. Das gehöre unter Freunden eben auch dazu.