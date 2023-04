Brei-Aktion im Museum Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Aktion mit Kartoffelbrei Matschen im Museum Von dpa | 23.04.2023, 15:58 Uhr

So viel gematscht wird im Museum normalerweise nicht. In der Stadt Hamburg durften Besucherinnen und Besucher am Samstag aber wirklich Brei aus Lebensmitteln auf ein Gemälde schleudern. Dabei handelte es sich um einen Nachdruck des Gemäldes „Fünfzehn Sonnenblumen“ von dem berühmten Maler Vincent van Gogh.