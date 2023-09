Frankreich Mal mit Schuluniform, mal ohne Von dpa | 04.09.2023, 16:43 Uhr | Update vor 37 Min. Klassenzimmer Foto: Frederick Florin/AFP/dpa up-down up-down

Rotes T-Shirt oder blaues? In Deutschland kann sich jedes Kind in der Schule kleiden, wie es möchte. Eine Uniform wie bei den Feuerwehrleuten oder der Polizei gibt es nicht. Auch in unserem Nachbarland Frankreich müssen Kinder bisher keine Schuluniformen tragen. Doch das könnte sich bald ändern.