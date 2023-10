Mai Thi Nguyen-Kim „maiLab“-Star: Deutsch hat am meisten Spaß gemacht Von dpa | 01.10.2023, 12:34 Uhr | Update vor 44 Min. Mai Thi Nguyen-Kim Foto: Silas Stein/dpa up-down up-down

Bekannt ist Mai Thi Nguyen-Kim für ihre Wissenschaftsvideos im Internet. Auf ihrem Youtube-Kanal „maiLab“ zum Beispiel erklärt sie die kompliziertesten Dinge aus Chemie, Biologie und Physik. Da könnte man meinen: Früher in der Schule hatte sie am meisten Spaß an diesen Schulfächern. Doch falsch gedacht! Das Lieblingsfach von Mai Thi Nguyen-Kim war in der Schule nämlich Deutsch.