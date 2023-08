Bremer Stadtmusikanten Märchentiere werben für mehr Respekt Von dpa | 13.08.2023, 17:01 Uhr | Update vor 24 Min. Märchentiere Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down

Meistens sind sie nackt. Die Figuren der Stadtmusikanten stehen ganz in Bronze in der Stadt Bremen. Doch am Wochenende hatten Esel, Hund, Katze und Hahn plötzlich etwas an.