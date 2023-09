Treffen der G20 Mächtige Gruppe lädt neues Mitglied ein Von dpa | 10.09.2023, 14:36 Uhr | Update vor 53 Min. G20-Gipfeltreffen Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down

Das neue Mitglied in der Gruppe sind eigentlich mehrere auf einmal. Klingt das verwirrend? Die Lösung geht so: Die Gruppe heißt G20 und ist ein Bündnis vieler wichtiger Staaten. Ihre Chefs und Chefinnen haben sich gerade in Indien getroffen.