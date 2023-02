Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum... Wildbienen sind wichtig für unsere Natur. Sie sorgen dafür, dass es Pflanzen, Obst und Gemüse gibt. Doch es gibt leider immer weniger heimische Pflanzen, von denen sich die Wildbienen ernähren können.

Dagegen kannst du was tun! Und gleichzeitig noch an einem Wettbewerb teilnehmen: Denn der Pflanzenwettbewerb „Deutschland Summt!“ zeichnet die besten bepflanzten Flächen aus. Um teilzunehmen, suchst du dir zunächst eine Fläche, auf der nur wenige Blumen und Pflanzen wachsen. Von dieser Grünfläche machst du dann ein Foto. So kannst du zum Schluss vergleichen, was sich in der Zwischenzeit verändert hat. Dann pflanzt du auf der Fläche viele Blumen, die Wildbienen mögen. Dazu zählen etwa Blutweiderich oder Echtes Johanniskraut.

Bei dem Wettbewerb kann jeder mitmachen. Du kannst direkt mit dem Bepflanzen loslegen. Die Vorher-Nachher-Bilder deiner Grünfläche kannst du ab dem 1. April auf der Website von „Deutschland Summt!“ veröffentlichen.