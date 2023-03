Ludwig van Beethoven Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Ludwig van Beethoven Locken, die Geschichten erzählen Von dpa | 23.03.2023, 15:10 Uhr

Eine einzige Locke kann eine Menge Lebensgeschichte eines Menschen erzählen. Denn in Haaren ist die sogenannte Erbinformation gespeichert. Die verrät so einiges über das Lebewesen, auch noch Jahrhunderte später. Zum Beispiel Krankheiten können so erkannt werden.