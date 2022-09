Für diese Sendung bekam Lizzo am Montagabend einen Preis. Alle 13 Tänzerinnen in der Casting-Show sehen so ähnlich aus wie die Musikerin. Sie hat also das geschafft, was sie sich früher immer gewünscht hätte. Die Sängerin Lizzo kommt aus dem Land USA. Mit ihrer Sendung will sie jungen Frauen helfen, die sonst weniger Möglichkeiten bekommen.