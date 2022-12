Sie hat früher viel bei Freunden auf dem Sofa übernachtet oder sogar im Auto geschlafen. „Und nun, auf dieser letzten Tour, hatte ich das Glück an wirklich schönen Orten schlafen zu dürfen. Aber ich dachte mir: "Ich vermisse mein Haus. Ich kann nicht warten, in mein eigenes Heim zurückzukehren und zu meinem eigenen Bett."“ Das erzählte sie in einer Fernsehsendung.



Lizzo stammt aus dem Land USA und ist als Musikerin in den letzten drei Jahren ziemlich berühmt geworden. Von ihr stammt unter anderem der Song „About Damn Time“.