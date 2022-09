In der Familie der Politikerin Liz Truss aus dem Land Großbritannien wurden früher gerne Brettspiele gespielt. Zum Beispiel Monopoly. Das hat ihr jüngerer Bruder vor ein paar Jahren einem Radiosender erzählt. Und auch, dass sie verlieren gar nicht mochte. Liz Truss freut sich daher sicher umso mehr, dass sie am Montag eine wichtige Abstimmung gewonnen hat.

Liz Truss wird Premierministerin

Tausende Mitglieder ihrer Partei stimmten dafür, dass sie die neue Parteivorsitzende wird. Damit wird sie automatisch Regierungschefin in Großbritannien. Das liegt daran, dass ihre Partei gerade die meisten Mitglieder in einer Versammlung von Politikerinnen und Politikern stellt. Der Vorgänger von Liz Truss hieß Boris Johnson. Er hat Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Er musste deshalb zurücktreten, also seinen Job aufgeben.

Die Chefin der Regierung wird in Großbritannien Premierministerin genannt. Normalerweise arbeitet sie in der britischen Hauptstadt London. Am Dienstag trifft sich Liz Truss mit Königin Elizabeth II. auf einem Schloss in Schottland. Dort wird sie von der Königin offiziell zur Premierministerin ernannt.