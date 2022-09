Tausende Mitglieder ihrer Partei stimmten dafür, dass sie die neue Parteivorsitzende wird. Damit wird sie automatisch auch Regierungschefin in Großbritannien. Das liegt daran, dass ihre Partei gerade die meisten Mitglieder in einer Versammlung von Politikerinnen und Politikern stellt. Der Vorgänger von Liz Truss hieß Boris Johnson. Er hat Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren und musste deshalb zurücktreten.



Die Chefin der Regierung wird in Großbritannien Premierministerin genannt. Normalerweise arbeitet sie in der britischen Hauptstadt London. Am Dienstag trifft sich Liz Truss aber mit Königin Elizabeth II. auf einem Schloss in Schottland. Dort wird sie von der Königin dann offiziell zur Premierministerin ernannt.